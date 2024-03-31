الكشف عن تفاصيل لقاء بيتكوفيتش وبلايلي وتحديد مستقبله 

كشف المدرب المساعد في المنتخب الوطني نبيل نغيز عن الحوار الذي يجرى بين الناخب الوطني بيتكوفيتش ونجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي.

وقال نبيل نغيز لدى حلوله ضيفا لدى التلفزيون العمومي، يوم أمس، “لما تولى بيتكوفيتش زمام أمور العارضة الفنية للمنتخب، كان بلايلي معاقب للأسف. كان لفريق مولودية الجزائر حصة تدريبية في سيدي موسى، وكنا في اجتماع هنا”.

كما أضاف نبيل نغيز “بيتكوفيتش استفسرني عن صاحب الحذاء الأحمر. قلت له بلايلي، قال لي أني لست مخطئ، بلايلي لاعب فنان و يبدع فوق المستطيل الأخضر”.

وأردف التقني الجزائري” بيتكوفيتش تكلم مع بلايلي و مسؤولين عن فريق مولودية الجزائر و المدرب باتريس بوميل، و بعدها أمر بمعاينته أمام أولمبي الشلف”.

كما ختم المدرب السابق لمولودية الجزائر “بيتكوفيتش انبهر بجمهور مولودية الجزائر و الجماهير الجزائرية. و حتى في ملعب نيلسون مانديلا خلال دورة FIFA SERIES “.