الكشف عن تفاصيل مسلسل ياسمين صبري الرمضاني

تأكدت مشاركة النجمة ياسمين صبري في موسم دراما رمضان 2022، حيث قررت الاستعانة بمحمد عبد المعطى مؤلف مسلسلها الأول الناجح “حياتي”.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، من المقرر أن تعقد ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع محمد عبد المعطى بعدما أعجبت بشخصية “ليال” من بين عدة أفكار وسيناريوهات عرضت عليها مؤخرا.

وستشهد الجلسات مناقشة الملامح النهائية للشخصية المقرر أن تجسدها في مسلسلها الجديد الي يحمل اسما مؤقتا هو “حلم ليال”.

وستبدأ ياسمين جلسات مع الشركة المنتجة للاتفاق على اسم مخرج العمل وبقية الأبطال، على أن يبدا التصوير قبل منتصف أكتوبر المقبل، للحاق بموسم رمضان.

وسبق أن أكد الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة أن غياب زوجته ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021، لم يكن بسبب زواجه منها.

كما أوضح حقيقة إهدائه لها أغلى عقد في العالم، لافتا إلى ياسمين تمثل الوجه الدعائي لعدة علامات تجارية عالمية متخصصة في مجال المجوهرات والجمال.

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