الكشف عن تفاصيل مقتل طبيب الفقراء بتيارت وإيداع 5 متهمين الحبس

تمكنت عناصر الشرطة من فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها طبيب الاطفال محمد أجراد “81 سنة”، الذي تم قتله بطريقة وحشية عشية عيد الأضحى المبارك.

وكشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت تلقت النهار نسخة منه إن الضحية عثر عليه وهو مكبل اليدين والركبيتين بواسطة أسلاك كهربائية وتم وضع اوراق داخل فمه وشريط لاصق على رقبته داخل مسكنه بحي ابن باديس وسط مدينة تيارت.

لتشرع بعدها مباشرة مصالح الشرطة في تحقيقات مكثفة لمعرفة ملابسات الجريمة التي هزت ولاية تيارت و الرأي العام الوطني، حيث أسفرت التحريات والتحقيقات من تحديد هوية المتورطين البالغ عددهم 5 اشخاص اثنان منهم قالت مصادر اخرى للنهار انه تم القبض عليهما في بلدية عيون الترك بولاية وهران داخل شقة قاما بكرائها استعدادا للهرب عن طريق الحرقة الى اسبانيا حيث تم توقيفهما بالتنسيق مع شرطة عيون الترك وتم تحويلهما إلى تيارت لإستكمال التحقيقات.

وحسب مصادرنا فإن الدافع للجريمة مرتبط بسرقة أموال الطبيب الذي يُعرف بطبيب الفقراء والذي قضى اكثر من نصف قرن في الطب.

و بعد الإنتهاء من الإجرءات تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق أول أمس وقرر إيداع المتهمين الحبس ووجهت اليهم تهمة جناية تكوين جمعية أشرار لإعداد جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة المقرونة بظرف التعدد بالليل واستحضار مركبة للمتهم الاول والثاني والثالث والرابع والتستر عن الجناة للمتهم الخامس والتحقيقات القضائية مازالت مستمرة.