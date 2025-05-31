الكشف عن تواريخ آخر جولتين من الرابطة المحترفة

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة الجزائرية عن تواريخ الجولتين 29 و30 (الأخيرتين) من بطولة الرابطة المحترفة.

تواريخ المباريات:

الجولة 29: ستُقام يومي 16 و17 جوان.

الجولة 30 (الأخيرة): ستُلعب يومي 20 و21 جوان.

تأتي هذه البرمجة في سياق إنهاء الموسم ضمن الآجال المحددة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب والبقاء، حيث يُنتظر أن تكون هاتان الجولتان حاسمتين في تحديد هوية البطل، الأندية المتأهلة قارياً، وتلك التي ستغادر القسم الأول.