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الرياضة

الكشف عن تواريخ الجولات الأربع الأولى من الموسم الجديد

بقلم محمد لمين صحراوي
الكشف عن تواريخ الجولات الأربع الأولى من الموسم الجديد
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كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عن تواريخ وملاعب الجولات الأربع الأولى، من الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وستنطلق الجولة الأولى من البطولة المحترفة، يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري، وتستمر أيام 20 و21 و24 من نفس الشهر.

على أن تستكمل جولة الافتتاح، يومي 1 و2 من شهر أكتوبر الداخل، ببرمجة لقاءات الأندية المعنية بالمشاركة القارية، ويتعلق الأمر بكل من مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، وشباب قسنطينة.

بينما ستلعب لقاءات الجولة الـ 2 من الموسم الكروي الجديد، 2024-2025، أيام 26 و27 و28 من شهر سبتمبر الجاري.

في حين قررت الرابطة المحترفة، برمجة لقاءات الجولة الـ 3، أيام 4 و5 و6 من شهر أكتوبر الداخل. والتي لن تكون بدورها مبتورة من أي مباراة.

أما الجولة الرابعة من البطولة المحترفة، فستقام لقاءاتها، يومي الجمعة والسبت، 11 و12، من شهر أكتوبر المقبل.

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