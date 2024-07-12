الكشف عن تواريخ تسجيل لاعبي الأندية المشاركة في “التشامبينز ليغ” و”الكاف”

أبلغت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” أمس الخميس، الأندية المعنية بالمنافستين الإفريقيتين “التشامبينز ليغ” والكاف”، بتواريخ تسجيل لاعبيها على مستوى الاتحاد الإفريقي للعبة.

وستكون الجزائر ممثلة في دوري الأبطال، بكل من البطل مولودية الجزائر ووصيفه شباب بلوزداد. فيما سيشارك كل من شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، في كأس الكونفدرالية.

وعلى هامش اليوم التكويني الذي نضمته أمس، “الفاف” للأمناء العامين للأندية المحترفة. تم إطلاع ممثلي الأندية الأربعة المشاركة في المسابقتين القاريتين. على فترات تسجيل اللاعبين، كما حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحسب بيان “الفاف” فإن تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الأول. سيكون في الفترة ما بين الـ 1 والـ 20 جويلية 2024.

بينما سيتكون فترة تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الثاني. من “التشامبينز ليغ” و”الكاف” ما بين الـ 21 والـ 31 جويلية 2024.

في حين أكدت “الفاف” بأن التسجيلات الخاصة باللاعبين المشاركين في دور المجموعات للمنافستين الإفريقيتين، سيكون ما بين الفاتح والـ 10 سبتمبر 2024.