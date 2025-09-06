الكشف عن تواريخ مباريات الجولة الـ 4

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، عن تواريخ إجراء لقاءات الجولة الـ 4 من الموسم الجديد 2025-2025.

وحسبما جاء في موقع الرابطة، ستكون الانطلاقة يوم الخميس المقبل، الـ 11 سبتمبر الجاري، بإجراء لقاءين، يتقدمهما الصدام القوي بين شباب قسنطينة والمضيف وفاق سطيف. فيما يجمع الثاني بين ترجي مستغانم والضيف مستقبل الرويسات.

وتتواصل لقاءات الجولة الـ 4 يوم الجمعة الـ 12 سبتمبر، بإجرات 3 لقاءات، وتجمع الأولى أولمبيك أقبو وضيفه مولودية الجزائر. فيما ستكون الثانية بين مولودية وهران وشبيبة القبائل. في “كلاسيكو” يعد بالكثير، إلى جانب مواجهة عاصمية بين نجم بن عكنون وأتليتيك بارادو.

على أن تختتم هذه الجولة يوم السبت المقبل الـ 13 من سبتمبر، بـ 3 لقاءات أخرى، ويتعلق الأمر بلقاء أولمبي الشلف أمام مولودية البيض، وشباب بلوزداد أمام شبيبة الساورة، واتحاد العاصمة أمام اتحاد خنشلة.