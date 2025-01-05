الكشف عن تواريخ وملاعب الدور الـ 16 لكأس الجزائر

كشفت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اليوم الأحد، عن تواريخ وملاعب الدور الـ 16 من منافسة كأس الجزائر، للموسم الكروي 2024-2025.

وحسبما جاء في صفحة “الفاف”، فإن لقاءات الدور الـ 16 من السيدة الكأس. ستلعب في الفترة ما بين الـ 10 جانفي الحالي إلى غاية الـ 20 من شهر فيفري المقبل.

وستكون انطلاقة الدور القادم من كأس الجزائر، هذا الجمعة، من ملعب حسين آيت أحمد، بتيزي وزو، في قمة واعدة بذكريات نهائي نسخة 2011، بين شبيبة القبائل واتحاد الحراش.

بينما ستقام آخر مباراة عن الدور الـ 16، يوم الخميس الـ 20 فيفري المقبل. وتجمع بين مولودية الجزائر، والمتأهل من مواجهة شباب بلوزداد وشباب الزاوية، المقررة هذا الثلاثاء.