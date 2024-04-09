الكشف عن جديد أنصار شباب بلوزداد المعتقلين

كشف شباب بلوزداد، عن جديد أنصار الفريق المعتلقين منذ لقاء ثمن نهائي كأس الجزائر، أمام الضيف أولمبيك أقبو، يوم الـ 29 مارس الماضي.

وقالت إدارة النادي البلوزدادي، أمس الاثنين، إن محامي الأنصار، طالبوا بعدم تأجيل الجلسة. وأصروا على مواصلة المداولة الفورية من أجل الإستماع للحكم.

مبرزة بأن كل المطالب رفضت رغم أن المُحاكمة جرت في ظروف جيدة والقاضي إستمع للأنصار المعتقلين ولكل حيثيات القضية بكل تفاصيلها.

كما تمنت إدارة شباب بلوزداد، عودة هؤلاء الأوفياء لعائلاتهم حتى تعم الفرحة في كل بيوت العائلات البلوزدادية.

مشيرة إلى أن: “فريق بدون أنصاره لا معنى له. الأنصار هم أساس النادي وروح الملاعب، أنصارنا لطالما قدموا العديد من الدروس في الوفاء، الإخلاص والروح الرياضية.”

وواصلت إدارة الشباب الإشادة بأنصارها مؤكدة بأنهم لم يكونوا طرفا في أي أعمال شغب أينما حلو. سواء محليًا أو دوليًا: “بل شرفوا الكرة الجزائرية في كل المواعيد والمحافل الرياضية الدولية وأعطوا صور جميلة للمناصر الجزائري”

