الكشف عن حكام أولى مواجهتي الموسم الجديد من الرابطة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن هوية الحكام المعنيين بإدارة أول مواجهتين في افتتاح الموسم من الرابطة المحترفة.

وحسب بيان الرابطة المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد جرى تعيين الحكم، عزرين، لإدارة مواجهة وفاق سطيف و مولودية البيض، التي ستجرى بملعب 8 ماي 1945، غدا الخميس، بداية من الساعة السادسة مساء.

وتم تعيين الحكم، سليماني، مساعداً أول، والحكم، كليخة، مساعدا ثانٍ، في هذه المواجهة. فيما سيتولى غوتي، مهمة الحكم الرابع.

ولأول مرة هذا الموسم، سيتم تفعيل تقنية الفيديو “VAR”، انطلاقا من هذه المواجهة. حيث سيتولى كل من الحكمين بن براهم و قوراري، إدارة غرفة الـ”VAR” في المباراة.

وفي المباراة الثانية تم تعيين الحكم، بوكواسة، لإدارة مواجهة أولمبيك أقبو و نجم مقرة، التي سيحتضنها ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، يوم السبت، بداية من الساعة السادسة مساء.

و أوكلت مهمة مساعدته للحكمين، عبان وجنادي، فيما سيكون، علو، حكماً رابعاً في هذه المواجهة. وسيدير الثنائي، حركات وبويمة، غرفة “الفار”.