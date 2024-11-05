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الرياضة

الكشف عن حكام الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكشف عن حكام الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة
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أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة مواجهات الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة.

وحسب ما كشفه بيان “الفاف” الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، تم تعيين الحكم الدولي، مصطفى غربال، لإدارة قمة الجولة بين شبيبة القبائل وضيفه اتحاد الجزائر.

كما جرى تعيين الحكمين المساعدين، زرهوني وبن سلامة. فيما أسندت مهمة الحكم الرابع في هذه المواجهة للحكم، قاموح.

وسيدير غرفة “الفار” ثنائي التحكيم، بن براهم وكليخة.

باقي التعيينات جاءت على النحو التالي:

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