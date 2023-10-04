الكشف عن حكام الجولة الرابعة من المحترف الأول والثاني هواة

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم. اليوم الأربعاء، عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة الجولة الرابعة من المحترف الأول والجولة الثانية من القسم الثاني هواة.

وحسب ماورد في الموقع الرسمي للفاف، فقد جرى تعيين الحكم بن براهم لإدارة مواجهة شباب قسنطينة وشبيبة الساورة، وبمساعدة الحكمين الأول بوزيت والثاني بوفاسة والحكم الرابع غوتي.

وتم تعيين الحكم بوخالفة لإدارة مواجهة مولودية الجزائر أمام وفاق سطيف، وبمساعدة الحكمين الأول سراج والثاني حلام، والحكم الرابع سلطاني.

كما جرى تعيين الحكم غربال لإدارة مواجهة إتحاد بسكرة أمام أتلتيك بارادو، وبمساعدة الحكم الأول غوراري، والثاني زرهوني، والحكم الرابع عوينة.

فيما أسديت مهمة إدارة مواجهة مولودية وهران أمام مقرة للحكم عزرين، وبمساعدة الحكم الأول عبان والثاني بروسي، والحكم الرابع محال.

وسيدير الحكم بن شهيدة مقابلة شباب بلوزداد أمام إتحاد خنشلة، بمساعدة الحكم الأول برحمة والثاني مصباح والحكم الرابع أوكيل.

بينما سيدير الحكم قاموح مواجهة نجم بن عكنون أمام الإتحاد السوفي وبمساعدة الحكمين الأول بويمة والثاني بن حمودة والحكم الرابع بوشناب.

وسيدير الحكم بوسليماني مواجهة مولودية البيض أمام أولمبي الشلف، وبمساعدة الحكم الأول ريموش والثاني باداش والحكم الرابع بولوفة.

ولقاء الكلاسيكو بين شبيبة القبائل أمام إتحاد العاصمة، سيقوده الحكم بن يحي وبمساعدة الحكم الأول بيوض والثاني حمايدي والرابع سرجان.

أما لحساب الجولة الثانية للقسم الثاني هواة فقد جرى تعيين الحكام على النحو التالي: