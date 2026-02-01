إعــــلانات
الرياضة

الكشف عن حكام الجولة الـ 17

بقلم محمد لمين صحراوي
الكشف عن حكام الجولة الـ 17
  • 178
  • 0

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن حكام لقاءات الجولة الـ 17 من البطولة المحترفة، للموسم الجاري 2025-2026.

وستقام لقاءات هذه الجولة، يومي الثلاثاء والأربعاء. وستكون مبتورة من 3 لقاءات أطرافها معنية بالمنافستين القاريتين، يتقدمها الداربي العاصمي بين المولودية المشاركة في دوري الأبطال والاتحاد في كأس الكونفدرالية.

إلى جانب لقاء ممثل الجزائر الآخر في دوري الأبطال شبيبة القبائل، أمام نجم بن عكنون، وشباب بلوزداد، المشارك في كأس الكونفدرالية، أمام أتليتيك بارادو.

وستنطلق الجولة الـ 17، بعد غدٍ الثلاثاء، بإجراء مواجهتين، الأولى بين مولودية وهران والضيف أولمبيك أقبو. وسيديرها الثلاثي حركات فاتح وغزلان محمد، وزيتوني حمزة، فيما سيكون صحراوي عبد الرحمان. في تقنية “الفار” بمساعدة زرهوني أكرم.

بينما سيدير اللقاء الثاني بين شباب قسنطينة وضيفه ترجي مستغانم. الحكم عزرين أنس، بمساعدة فوراري مقران، وسليماني عبد القادر. فيما عيّن في “الفار” الحكم علو رضوان، بمساعدة كليخة محمد رضا.

وجاءت باقي تعيينات حكام الجولة الـ 17 على النحو التالي:

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎اللجنة الفدرالية -- للتحكيم Jol الر الرابطة 1 موبيلس 2025 2026 الجولة 17 93 فيفري 2026 AVAR الجزائر VAR فیدیو مسا ثاتي مسا العالي صحراوي عبد الرحمان زرهوني عباس أكرم إبرير أول بوطبية كليخة محمد رضا حكم نيسي ذکرى صحبي رضوان يوسف زيتوني حمزة --------- الرقم غوتي هيٹم غزلان محمد المباريات خنشلة ج الشلف موهران --------- 1 سليماتي عبد القادر --------- حركات فاتح حملات سماعيل قوراري مقران 2 جنادي خيرالدين عززين أنس خالدي نور الدين هوازي داود 3 بسكري العيد أوكيل مهدي قاوة كريم القسنطيني ت مستغالم البيض الرويسات ش الساورة و سطیف 4 شعوبي محمد لمين 5‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/b45Xa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer