الكشف عن حكام الجولة الـ 17

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن حكام لقاءات الجولة الـ 17 من البطولة المحترفة، للموسم الجاري 2025-2026.

وستقام لقاءات هذه الجولة، يومي الثلاثاء والأربعاء. وستكون مبتورة من 3 لقاءات أطرافها معنية بالمنافستين القاريتين، يتقدمها الداربي العاصمي بين المولودية المشاركة في دوري الأبطال والاتحاد في كأس الكونفدرالية.

إلى جانب لقاء ممثل الجزائر الآخر في دوري الأبطال شبيبة القبائل، أمام نجم بن عكنون، وشباب بلوزداد، المشارك في كأس الكونفدرالية، أمام أتليتيك بارادو.

وستنطلق الجولة الـ 17، بعد غدٍ الثلاثاء، بإجراء مواجهتين، الأولى بين مولودية وهران والضيف أولمبيك أقبو. وسيديرها الثلاثي حركات فاتح وغزلان محمد، وزيتوني حمزة، فيما سيكون صحراوي عبد الرحمان. في تقنية “الفار” بمساعدة زرهوني أكرم.

بينما سيدير اللقاء الثاني بين شباب قسنطينة وضيفه ترجي مستغانم. الحكم عزرين أنس، بمساعدة فوراري مقران، وسليماني عبد القادر. فيما عيّن في “الفار” الحكم علو رضوان، بمساعدة كليخة محمد رضا.