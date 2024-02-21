الكشف عن حكام الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن حكام الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة، التي ستلعب يومي الجمعة والسبت القادمين، والمبتورة من لقاءين.

وتم تعيين الحكم دهار بمساعدة كل من رجا وجيلالي دولا، لإدارة لقاء اتحاد بسكرة والضيف نجم مقرة، المقرر هذا الجمعة بملعب 18 فيفري بالعالية (من دون جمهور).

فيما سيدير لقاء نجم بن عكنون وضيفه شبيبة الساورة، بملعب 20 أوت 55، الثلاثي غوتي وتامرابط وجواد.

بينما تم تعيين الحكم بلهاشمي رفقة الثنائي سيافة عبد القادر وزوبيري، لقاء شبيبة القبائل والضيف اتحاد خنشلة المقرر السبت المقبل. وفي نفس اليوم سيدير الثلاثي قاموح وبولفلفل وبويمة، قمة مولودية الجزائر والمضيف مولودية البيض.

وفي المقابل، اختارت اللجنة الثلاثي عزرين وسليماني وحاجي لإدارة لقاء شباب قسنطينة وضيفه أولمبي الشلف. فيما سيدير صدام البقاء بين مولودية وهران والاتحاد السوفي، الثلاثي علو وغوراري وبوفاسة.

للإشارة فإن الجولة الـ 18 ستكون مبتورة من لقاءين أطرافها معنية بالمشاركة القارية. ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد أمام أتليتيك بارادو، واتحاد العاصمة أمام ضيفه وفاق سطيف.