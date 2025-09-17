الكشف عن حكام الجولة الـ 5

كشفت اللجنة الفدرالية للتحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة.

ويرتقب أن تُلعب لقاءات هذه الجولة التي انطلقت أمس، بمباراة مقدمة بين مولودية الجزائر والضيف مولودية وهران، يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تختتم يوم الأربعاء، بلقاء مؤجل بين شبيبة القبائل وترجي مستغانم.

ومن بين 6 لقاءات ستلعب الجمعة والسبت، تقرر برمجة لقاءين بتواجد تقنية الحكم المساعد، ويتعلق الأمر بلقاء أتليتيك بارادو وأولمبيك أقبو، إلى جانب مباراة شباب قسنطينة وأولمبي الشلف.

وسيقود مباراة “الباك” وأقبو، الحكم بن يبقة طيب. بمساعدة الثنائي طويلب بومدين. كدروسي إدريس، بينما سيقود “الفار” الحكم طيب بودربال يوسف، بمساعدة الحاج يحيى حسين.

فيما تم تعيين الحكم مشايرية أكرم، لإدارة لقاء “السياسي” و”لايصو”، رفقة المساعدين. حمايدي محمد، وبوفاسة عميروش. بينما سيشرف الثنائي بواب علاء وزروفة لطفي، على تقنية “الفار”.

وجاءت باقي تعيينات حكام الجولة الـ 5 على النحو التالي: