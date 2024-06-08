الكشف عن حكام الجولة ما قبل الأخيرة للبطولة المحترفة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن قائمة حكام الجولة 29 وما قبل الأخيرة من البطولة المحترفة.

وتلعب لقاءات هذه الجولة، يوم الثلاثاء المقبل، 11 جوان الجاري. والتي تحمل في طياتها صدامات مثيرة للأندية التي تصارع على البقاء.

وأسندت مهمة، إدارة القمة المرتقبة بين مولودية البيض صاحب 35 نقطة ومضيفه مولودية وهران. بـ 33 نقطة نقطة، للحكم علو، بمساعدة كل من بن تارزي وهني، بينما سيكون حملات، حكما رابعا.

وجاءت باقي تعيينات الجولة 29، التي ستلعب في غياب الجمهور، بسبب أحداث ملعب “حملاوي” على النحو التالي: