الكشف عن حكام الجولة 24 للرابطة المحترفة

كشفت لجنة الحكام التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن تعينات حكام الجولة الرابعة والعشرين من الرابطة المحترفة الأولى.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فقد جرى تحديد تواريخ 26 و 27 و 28 أفريل الجاري موعدا لإجراء مواجهات الجولة 24 من الرابطة المحترفة.

فيما تم تأجيل مواجهة إتحاد العاصمة أمام شباب قسنطينة، لتاريخ لاحق.

وأوضح ذات البيان، أنه تم تعيين حكام الجولة الرابعة والعشرين من الرابطة الأولى على النحو التالي: