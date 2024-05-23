الكشف عن حكام الجولة 27 من الرابطة المحترفة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة مواجهات الجولة 27 من الرابطة المحترفة.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد جرى تعيين الحكم أوكيل لإدارة قمة الجولة و “كلاسيكو الجزائر” بين شبيبة القبائل و المتوج بلقب البطولة المحترفة قبل أربع جولات مولودية الجزائر.

فيما جرى تعيين كل من الحكم سعيداني، كحكم مساعد أول في المواجهة، و علي مصطفى كحكم مساعد ثان، فيما تم تعيين الحكم صحراوي كحكم رابع في هذا اللقاء.

أما في مواجهة صراع البقاء بين مولودية وهران ونجم بن عكنون، تم تعيين الحكم قاموح لإدارة هذه المواجهة، وسيساعده في مهامه كل من الحكم المساعد الأول بولفلفل، والحكم المساعد الثان بويمة، وجرى تعيين الحكم بوترعة كحكم رابع في هذه المواجهة.

وجاءت تعيينات الحكام المعنيين بإدارة باقي المواجهات على النحو التالي: