الكشف عن حكام الجولة السادسة من الرابطة المحترفة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة مواجهات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد تم تعيين الحكم، عزرين، لإدارة مواجهة شبيبة القبائل أمام اتحاد خنشلة. بمساعدة كل من الحكمين، غوراري وسليماني. والحكم الرابع بلكبير، أما بخصوص غرفة “الفار”، سيديرها كل من بن براهم وكليخة.

كما تم تعيين الحكم، أوكيل، لإدارة مواجهة مولودية الجزائر و أولمبيك أقبو، وسيساعده في مهامه كل من الحكمين سعيداني، و علي، بالإضافة للحكم الرابع، دهار. وسيقود غرفة “الفار” الثنائي، غربال وبن سلامة.

أما بخصوص مواجهة أتلتيك بارادو ومولودية وهران، فقد تم تعيين الحكم بوجمعة، لإدارة هذه المواجهة، بمساعدة الثنائي، بوزيت وعريوة، والحكم الرابع، دخان. وسيدير غرفة تقنية الفيديو ثنائي التحكيم، عوينة وبويمة.

وجاء جدول تعيينات الحكام على النحو التالي: