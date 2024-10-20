الكشف عن حكام تسوية الجولة الـ 4

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن حكام اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 4 من البطولة المحترفة.

ويلتقي بعد غدٍ الثلاثاء، ترجي مستغانم بضيفه اتحاد العاصمة، بينما يستقبل أولمبي الشلف اتحاد خنشلة.

وتم تأجيل المواجهتين عن موعدهما المحدد، بسبب افتقاد أبناء سوسطارة لـ 3 لاعبين ونفس الأمر بالنسبة للشلفاوة، خلال فترة التوقف الدولي.

وحسبما جاء في موقع “الفاف” فإن “الفار” سيكون حاضرا بملعبي “بن سعيد” بمستغانم و”محمد بومزراق” بالشلف.

وعينت لجنة التحكيم الثلاثي قاموح، بولفلفل وبويمة، لإدارة لقاء ترجي مستغانم أمام اتحاد العاصمة. بينما سيكون الطيب بودربال حكام لـ “الفار” بمساعدة ورد بن سلامة.

فيما تم تعيين سلطاني، لإدارة لقاء الشلف وخنشلة، بمساعدة الثنائي قاوة ومشيد. فيما سيشرف على “الفار” الحكم مصطفى غربال، بمساعدة فريال أسماء وهاب.