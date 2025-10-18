إعــــلانات
الكشف عن حكام تسوية الجولة الـ 8

بقلم محمد لمين صحراوي
كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام، لقاءات تسوية الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة، التي انطلقت أمس الجمعة، وتستمر اليوم السبت.

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم، قد أعلنت عن تأجيل لقاءي ممثلا الجزائر. في كأس الكونفدرالية الإفريقية، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، أمام كل من وفاق سطيف ومستقبل الرويسات، إلى تاريخ لاحق.

بينما تم برمجة لقاءي ممثلا الجزائر، في منافسة دوري الأبطال، شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين على التوالي.

ويستقبل “الكناري” اتحاد خنشلة، على أرضية المجاهد الراحل “حسين آيت احمد” بداية من الساعة 18:00، وسيدير اللقاء الحكم مصطفى غربال. بمساعدة قوراري مقران وفريال وهاب أسماء. فيما سيشرف على “الفار” الثنائي محاط غادة وبوزيت حمزة.

أما مواجهة “العميد” و”الباك” المقررة بملعب الشهيد “علي لابوانت”، بداية من الساعة 20:00، سيشرف على إدارتها الثلاثي، بن براهم لحلو، زرهوني عباس أكرم، وبوفاسة عميروش. بينما سيكون بواب علاء حكما لـ”الفار” بمساعدة غزلي أنور.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎اللجنة الفدرالية للتحكيم ابطة 1 موبيليتس 2025 2026 الجولة /8 21 22g أكتوبر 2025 الجزائ AVAR VAR مساعد حكم فیدیو فیدیو بوزيت حمزة حكمرابع محاط غادة حكم مساء عد ثتي غزلي أنور برجعة طاهر أول حكم مساء بواب علاء وهاب أسماء فربال حكم رئيسي بن بيبقى طيب فوراري مقران بوفاسة عمیروش الرقم غربال مصطفى ندهونی عباس أكرم المباريات ش القبائل خنشلة مالجزائر نبارادو 5 بن براهم لحلو 6‎’‎

