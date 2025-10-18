الكشف عن حكام تسوية الجولة الـ 8

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام، لقاءات تسوية الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة، التي انطلقت أمس الجمعة، وتستمر اليوم السبت.

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم، قد أعلنت عن تأجيل لقاءي ممثلا الجزائر. في كأس الكونفدرالية الإفريقية، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، أمام كل من وفاق سطيف ومستقبل الرويسات، إلى تاريخ لاحق.

بينما تم برمجة لقاءي ممثلا الجزائر، في منافسة دوري الأبطال، شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين على التوالي.

ويستقبل “الكناري” اتحاد خنشلة، على أرضية المجاهد الراحل “حسين آيت احمد” بداية من الساعة 18:00، وسيدير اللقاء الحكم مصطفى غربال. بمساعدة قوراري مقران وفريال وهاب أسماء. فيما سيشرف على “الفار” الثنائي محاط غادة وبوزيت حمزة.

أما مواجهة “العميد” و”الباك” المقررة بملعب الشهيد “علي لابوانت”، بداية من الساعة 20:00، سيشرف على إدارتها الثلاثي، بن براهم لحلو، زرهوني عباس أكرم، وبوفاسة عميروش. بينما سيكون بواب علاء حكما لـ”الفار” بمساعدة غزلي أنور.