الكشف عن حكام تسوية الجولتين الـ 19 والـ 27

بقلم محمد لمين صحراوي
كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام، اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 19 والـ 27 من البطولة المحترفة، بين شباب بلوزداد وشبيبة الساورة، واتحاد العاصمة أمام ترجي مستغانم.

ويرتقب أن يستقبل الوصيف شبيبة الساورة، صاحب المركز الـ 4 شباب بلوزداد، هذا الثلاثاء، ضمن تسوية الجولة الـ 19، في قمة واعدة سيديرها الحكم دهار يحيى.

وعينت لجنة التحكيم التابعة لـ”الفاف” الثنائي رزقة محمد الأمين وكصار مصطفى. لمساعدة دهار، بينما سيكون بن الحاج جلول حمزة، حكما رابعا.

وفي ذات اليوم يستقبل اتحاد العاصمة، ترجي مستغانم، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 27. سيديره الثلاثي غوثي هيتم وجواد سامي ومولحسان يونس. بينما تم تعيين عزرين أنس، حكما لـ”الفار” بمساعدة كليخة محمد رضا.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎اللجنة الفدرالية للتحكيم الرابطة 1 موبيليش 2025 2026 الجولة 19 (تحدیث) (2 12 ماي 2026 الجزائ رابع حكمرابع حكم مساتة ثاتي بن الحاج جلول حمزة أول حكم مسا كصار مصطفى حكم رئيسي رزقة محمد الأمين AVAR دهار يحي VAR 12/ ماي 2026 الرقم المباريات ش الساورة ش شبلوزداد حكم فيديو مساء الجولة 27 (تحديث (1 7 حكم فيدير كليخة محمد رضا عزرین أنس حكم رابع حكم_رابع شعوبي محمد لمين حكم مساء ثاني أول حكم مساء مولحسان يونس حكم رنيسي جواد سامي الرقم غوتي هيشم المبريات الجزائر ت مستغانم 7‎’‎

