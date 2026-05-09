الكشف عن حكام تسوية الجولتين الـ 19 والـ 27

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام، اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 19 والـ 27 من البطولة المحترفة، بين شباب بلوزداد وشبيبة الساورة، واتحاد العاصمة أمام ترجي مستغانم.

ويرتقب أن يستقبل الوصيف شبيبة الساورة، صاحب المركز الـ 4 شباب بلوزداد، هذا الثلاثاء، ضمن تسوية الجولة الـ 19، في قمة واعدة سيديرها الحكم دهار يحيى.

وعينت لجنة التحكيم التابعة لـ”الفاف” الثنائي رزقة محمد الأمين وكصار مصطفى. لمساعدة دهار، بينما سيكون بن الحاج جلول حمزة، حكما رابعا.

وفي ذات اليوم يستقبل اتحاد العاصمة، ترجي مستغانم، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 27. سيديره الثلاثي غوثي هيتم وجواد سامي ومولحسان يونس. بينما تم تعيين عزرين أنس، حكما لـ”الفار” بمساعدة كليخة محمد رضا.