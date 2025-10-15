الكشف عن حكام لقاءات الجمعة والسبت القادمين

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام لقاءات الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة، ليومي الجمعة والسبت القادمين.

وستنطلق هذه الجولة التي ستكون مبتورة من لقاءي ممثلا الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، أمام كل من وفاق سطيف مولودية الرويسات، يوم الجمعة بإجراء لقاءين.

ويجمع الأول بين أولمبيك أقبو وضيفه مولودية البيض، وهو اللقاء الذي سيديره الحكم بواب علاء. بمساعدة الثنائي غزلي أنور، وبن حمودة محمد أمين، فيما سيقود “الفار” الحكم علو رضوان، بمساعدة قوراري مقران.

فيما ستجمع ثاني لقاءات الجمعة، ترجي مستغانم والضيف أولمبي الشلف. واسندت مهمة إدارة اللقاء للحكم حركات فاتح. إلى جانب مساعديه غزلان محمد وحمزة زيتوني، في حين عُيّن في تقنية “الفار” الثنائي لطفي بوكواسة والحاج يحيى حسين.

وجاءت تعيينات حكام لقاءي السبت القادم، بين نجم بن عكنون - شباب قسنطينة ومولودية وهران – شبيبة الساورة، على النحو التالي: