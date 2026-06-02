الكشف عن حكام لقاءات الجولة الـ 30

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية حكام لقاءات الجولة الـ 30 والأخيرة من البطولة المحترفة.

ويرتقب أن تقام مواجهات هذه الجولة الختامية للموسم الجاري 2025-2026، يومي الجمعة والسبت القادمين.

وتكتسي الجولة الـ 30، أهمية كبيرة على اعتبار أنه سيتم التعرف على اثرها عن هوية مرافق بطل الموسم مولودية الجزائر. في منافسة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الممثل الثاني للجزائر في كأس الكونفدرالية، بعد البطل اتحاد العاصمة.

وينحصر الصراع على التأشيرتين الافريقيتين بين شبيبة الساورة. التي تستضيف شباب قسنطينة، وشباب بلوزداد، الذي يحل ضيفا ثقيلا على شبيبة القبائل. حيث يبحث كل طرف عن انهاء الموسم في الوصافة، وضمان مشاركة في “الشامبينزليغ”

وبالنسبة لقمة مدينة “بشار” بين “نسور الجنوب” وضيوفهم من مدينة “الجسور المعلقة”. فقد اسندت مهمة إدارتها للثلاثي، بن عقبة هشام ووازع نصر الدين، ويبلاك أعمر.

بينما سيدير “الكلاسيكو” بين أبناء “جرجرة” ونظرائهم من “لعقيبة” الحكم طيب بودربال يوسف، بمساعدة الثنائي صحبي أكرم وكصار مصطفى، بينما سيشرف على “الفار” الحكم بواب علاء، بمساعدة غزلي أنور.

وجاءت باقي تعيينات حكام الجولة الـ 30 على النحو التالي: