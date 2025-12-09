الكشف عن حكام لقاءات الدور الـ 16 من كأس الجزائر

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية حكام لقاءات الدور الـ 16 من منافسة كأس الجزائر، للموسم الكروي 2025-2026.

ويرتقب أن تلعب مواجهات هذا الدور، أيام الـ 11 والـ 12 والـ 13 والـ 14 والـ 15 من شهر ديسمبر الجاري.

وتم تعيين الحكم نبيل بوخالفة. لإدارة قمة الدور الـ 16 بين اتحاد الحراش، وشبيبة القبائل، وسيكون في مساعدته الثنائي ورد بن سلامة وبلعروسي أمين.

أما الصدام الذي سيعرف خروج أحد أندية البطولة المحترفة. بين مولودية الجزائر واتحاد خنشلة، فسيديره الثلاثي. دهار يحيى، ورزقة محمد أمين، وكصار مصطفى.