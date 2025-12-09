إعــــلانات
الكشف عن حكام لقاءات الدور الـ 16 من كأس الجزائر

بقلم محمد لمين صحراوي
كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية حكام لقاءات الدور الـ 16 من منافسة كأس الجزائر، للموسم الكروي 2025-2026.

ويرتقب أن تلعب مواجهات هذا الدور، أيام الـ 11 والـ 12 والـ 13 والـ 14 والـ 15 من شهر ديسمبر الجاري.

وتم تعيين الحكم نبيل بوخالفة. لإدارة قمة الدور الـ 16 بين اتحاد الحراش، وشبيبة القبائل، وسيكون في مساعدته الثنائي ورد بن سلامة وبلعروسي أمين.

أما الصدام الذي سيعرف خروج أحد أندية البطولة المحترفة. بين مولودية الجزائر واتحاد خنشلة، فسيديره الثلاثي. دهار يحيى، ورزقة محمد أمين، وكصار مصطفى.

وجاءت باقي تعيينات حكام الدور الـ 16 من السيدة الكأس على النحو التالي:

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الجزائر 2026 اللجنة الفدرالية لستحكيم الدور ديسمبر 2025 حمو أحمد المساعد محمود عزرين أنس بلعروسي أمين الرحمان راشدي سلامة ياسين محمد بلكبیر ورد كصار مصطفی موجاب أنيس بوخالفة نبيل الأمين كماد خالدي نور الدين 37 شريف زعبتري صفيان ياسين بلهاشمي أيوب سليماتي الحاج أحمد خلادي حساني لوي بلوفة محمد عبد الوهاب اتحاد بشار الجديد وفائق مطيف اتحاد الحراش شبيية القبانل مولودية اتحاد خذشلة نجم عكنون فرفوس بنر العاتر شبيية الساورة جمعية الخروب رائد شباب الأربعاء مستغام اتحاد الجزائر مولونية قسنطيئة وفاق عين بنیان شباب بلوزداد خضران أسماء فريال مقنفوجي أسامة 40 طويلب بومدين بسكري ببقى 39 شعوبي محمد لمين‎’‎

Peut être une image de texte

