الكشف عن حكام لقاءات تسوية الجولة الأولى

كشفت اليوم الأحد، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن حكام لقاءات تسوية الجولة الـ 1، من البطولة المحترفة لموسم 2024-2025.

وكانت الجولة الأولى من الموسم الجاري، مبتورة من 4 لقاءات، أطرافها معنية بالمشاركة في المنافستين القاريتين، دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وستقام هذه اللقاءات الأربعة، يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي، يتقدمها “الكلاسيكو” بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، والذي سيكون بتقنية “الفار” رفقة لقاءي اتحاد العاصمة واتحاد بسكرة، وشباب بلوزداد أمام المضيف اتحاد خنشلة.

وسيدير “الكلاسيكو” المقرر هذا الثلاثاء، الحكم بوخالفة، بمساعدة كل من وارد بن سلامة. وفريال أسماء وهاب، بينما ستكون غادة محاط، حكمة رابعة، وبن براهم حكما لـ”الفار” بمساعدة بوزيت.

فيما تم تعيين حركات حكما لمباراة “سوسطارة” وبسكرة بمساعدة الثنائي، غزلان وزيتوني، بينما سيكون بلكبير حكما رابعا. في حين سيقود “الفار” الحكم غربال، بمساعدة وارد بن سلامة.

أما لقاء اتحاد خنشلة وشباب بلوزداد، سيديره ثلاثي التحكيم. دهار بوتيبة وزرقة، إلى جانب غوتي، حكما رابعا، فيما سيكون عوينة رفيق. حكما للفار، بمساعدة بويمة.

كما سيدير لقاء شباب قسنطينة والضيف ترجي مستغانم، الحكم إبرير، إلى جانب شلالي مساعدا أولا، ومناصر مساعدا ثانيا، فيما سيكون ميلية، حكما رابعا.