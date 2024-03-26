الكشف عن حكام لقاءات ثمن نهائي كأس الجزائر

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن هوية حكام لقاءات الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر، لموسم 2023/2024.

ويرتقب أن يلعب ثمن نهائي الكأس، الذي سيكون مبتورا من مباراة اتحاد العاصمة وشباب بوقاعة. بسبب مشاركة الاتحاد في كأس الكاف، يومي الجمعة والسبت 29 و30 مارس الجاري.

وسيدير قمة الدور ثمن النهائي، بين مولودية الجزائر والمضيف اتحاد خنشلة، الحكم قاموح بمساعدة الثنائي بوفلفل وبويمة.

فيما تم اسناد مهمة القمة الأخرى بين اتحاد بسكرة وضيفه مولودية وهران، للثلاثي غزرين وسليماني وحاجي.