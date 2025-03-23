الكشف عن حكام لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن حكام لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر، التي ستلعب أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

وستكون البداية هذا الأربعاء بمواجهة ستلعب على ميدان 5 جويلية بالعاصمة، بين اتحاد الحراش، وترجي مستغانم.

وسيقود الحكم بواب، هذه القمة المرتقبة بداية من الساعة 22:00. بمساعدة كل من بولفلفل وغزلي، بينما سيكون مشايرية، حكما لـ “الفار” بمساعدة بويمة.

في حين اسندت لجنة التحكيم مهمة إدارة لقاء شباب تموشنت واتحاد العاصمة. المرتقب يوم الخميس بملعب “ميلود هدفي” بوهران، للثلاثي طيب بودربالي، صحبي وكسار، إلى جانب دهار، حكما لتقنية “الفار” بمساعدة ورد بن سلامة.

أما قمة هذا الدور، والتي تجمع مولودية البيض ووفاق سطيف بملعب “نيلسون مانديلا” الخميس، سيديرها الحكم عزرين، بمساعدة الثنائي. كليخة وسليماني، بينما تم تعيين علو، حكما لتقنية الحكم المساعد، رفقة جنادي.

كما سيدير الحكم حركات، آخر لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر. والمقرر الجمعة بملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، بين شباب بلوزداد ومولودية البيض. وسيساعده في مهامه، غزلان وزيتوني، إلى جانب قاموح وبوزيت، في غرفة “الفار”.