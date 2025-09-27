الكشف عن حكام لقاءي “الخضر” في ختام تصفيات مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن هوية الحكام، المعنيين بإدارة آخر لقاءين للمنتخب الوطني الجزائري، ضمن تصفيات مونديال 2026، أمام كل من الصومال وأوغندا.

ويلتقي “الخضر” يوم الـ 9 من أكتوبر الداخل، بمضيفه منتخب الصومال، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، ضمن الجولة الـ 9. قبل أن يختتم التصفيات باستقبال أوغندا. في الـ 14 من الشهر ذاته، بملعب المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

واسندت “الفيفا” مهمة إدارة لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره الصومالي، للحكم المالاوي. غودفري فيليب نخاكاناغا بمساعدة مواطنيه كليمونس كاندوكو وتيمبو بوندامالي.

بينما ستقود صافرة من جزر الموريس، لقاء “الخضر” وأوغندا، بقيادة أحمد امتهاز هيرالال بمساعدة مواطنيه تيلوك آسويت وجون مارك جيف بيتيا.

يُشار إلى أن رفقاء القائد رياض محرز، الذين يتصدرون المجموعة السابعة، برصيد 19 نقطة. وعلى بعد 4 نقاط من أقرب الملاحقين. يحتاجون لـ 3 نقاط من مواجهتي الصومال وأوغندا، للتأهل رسميا إلى المحفل العالمي، الذي غابوا عنه منذ نسخة 2014 بالبرازيل.