الكشف عن حكام لقاءي نصف نهائي كأس الجزائر

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن حكام لقاءي نصف نهائي كأس الجزائر 2025.

وتقام مواجهتا نصف نهائي الكأس، هذا الثلاثاء، الـ 15 أفريل الجاري، وستجمع الأولى شباب بلوزداد بمولودية البيض، بملعب “ميلود هدفي” بوهران. بينما يحتضن ملعب 5 جويلية الصدام العاصمي، بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش.

وسيقود لقاء بلوزداد والبيض، الحكم عوينة رفيق، بمساعدة عمرون وزروقة، بينما سيشرف على “الفار” الحكم بوخالفة، بمساعدة زرهوني.

في حين أن الداربي بين أبناء “سوسطارة” ونظرائهم من الحراش. سيديره ثلاثي التحكيم، دهار وبوزيت وزرقة. فيما عٌيّن حركات على رأس تقنية الحكم المساعد، رفقة كليخة.

على صعيد آخر، كشفت لجنة التحكيم، أيضا عن هوية حكام اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 21 بين أولمبيك أقبو والمتصدر مولودية الجزائر. وسيقود هذا اللقاء المبرمج الثلاثاء، الحكم مصطفى غربال، بمساعدة ورد بن سلامة وبلعروسي.