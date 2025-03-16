الكشف عن حكام مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن هوية حكام المباراة المزدوجة بين اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، ضمن ربع نهائي منافسة كأس الكونفدرالية.

وأسندت مهمة إدارة لقاء الذهاب، المقرر يوم الـ 2 أفريل الداخل، بملعب “حملاوي” بقسنطينة للحكم الموريتاني، دهان بيدة.

وسيساعد دهان بيدة، في مهامه الثنائي الأنغولي. جيرسون ايميليانو دوس سانتوس وايفانيدو ميراليس، فيما عيّن التونسي هيثم قيراط حكما لـ”الفار” بمساعدة مواطنه خليل حساني.

أما بخصوص مباراة الإياب بين “سوسطارة” والسياسي” والمقرر أن تقام في الـ 9 أفريل المقبل. بملعب 5 جويلية، فسيديرها الحكم المصري، أمين عمر.

وذلك، بمساعدة مواطنيه، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه. كما سيقود “الفار” الثنائي المصري الآخر، محمود عاشور، محمود البنا.