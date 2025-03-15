الكشف عن حكام مواجهتي المولودية أمام أورلاندو الجنوب إفريقي

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن هوية حكام اللقاء المزدوج، الذي سيجمع مولودية الجزائر، ونادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخلال موقعة الذهاب، المقررة بملعب 5 جويلية 62، في الفاتح أفريل الداخل. أسندت “الكاف” مهمة إدارة المباراة للحكم السوداني محمود علي إسماعيل.

وسيكون في مساعدة الحكم محمود علي، كل من مواطنه محمد عبد الرحمان. إلى جانب الجيبوتي، عبد الرزاق أحمد، فيما سيقود “الفار” الكيني بيتر كاماكو.

فيما تم تعيين الايفواري، إبراهيما كولو توريه، لإدراة لقاء العودة، المقرر بمدينة جوهانسبرغ. يوم الـ 9 أفريل المقبل، بينما سيشرف على تقنية الحكم المساعد، الموريتاني دحان بيدا.