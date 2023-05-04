الكشف عن حكام مواجهتي سياربي ضد وفاق سطيف والجياسكا أمام لياسما

عينت اللجنة الفدرالية التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، حكام المواجهتين المؤجلتين من الجولتين 18 و 19 من المحترف الأول، واللتان ستجمع شباب بلوزداد ضد وفاق سطيف، وشبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، فقد جرى تعيين الحكم سلطاني، لإدارة مواجهة السياربي ضد وفاق سطيف.

وتم تعيين الحكم شريف زعتري كحكم مساعد أول، والحكم سيافة عبد القادر كحكم مساعد ثان، والحكم موجب كحكم رابع في اللقاء.

للإشارة، ستلعب مواجهة شباب بلوزداد و وفاق سطيف على ملعب 20 أوت 1956، غداً، الجمعة، بداية من الساعة 16.00 مساءً، في إطار تسوية رزنامة الجولة 18 من المحترف الأول.

كما جرى تعيين توابتي، لإدارة مواجهة شبيبة القبائل ضد إتحاد العاصمة، وبمساعدة الحكمين الأول بوزيت، والثاني بلغمة، والحكم عزين حكم رابع في المواجهة.

وسيحتضن ملعب أول نوفمبر 1954 بتيزي وزو المواجهة بين الفريقين، غداً الجمعة، بداية من الساعة 18.00 مساءً، و التي تدخل في إطار تسوية رزنامة الجولة 19 من المحترف الأول.