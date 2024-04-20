الكشف عن حكام مواجهتي نصف نهائي الكأس

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، عن هوية طاقمي التحكيم المعنيين بإدارة مواجهتي نصف نهائي كأس الجزائر.

واللتان ستجمع في المباراة الأولى بين مولودية الجزائر و شباب قسنطينة. والمباراة الثانية بين إتحاد العاصمة أمام شباب بلوزداد.

وحسب بيان الفاف، فقد جرى تعيين الحكم بن براهم لحلو لإدارة مواجهة مولودية الجزائر و شباب قسنطينة. وسيساعده كل من الحكمين المساعدين الأول قوراري مقران والحكم الثاني وارد بن سلامة ياسين.

فيما جرى تعيين الحكم لطفي بوكواسة، لإدارة مباراة إتحاد العاصمة أمام شباب بلوزداد، وبمساعدة الحكمين المساعدين الأول زرهوني أكرم والحكم الثاني عبان عادل.