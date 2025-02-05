الكشف عن حكم “السوبر” بين بلوزداد والمولودية

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية حكم مباراة “السوبر” المرتقبة بين مولودية الجزائر، والجار شباب بلوزداد.

وتلتقي المولودية حاملة لقب البطولة، بالشباب المتوج بكأس الجزائر، يوم السبت المقبل، بداية من الساعة 17:00، في نهائي “سوبر” يعد بالكثير من الندية والإثارة.

وسيدير هذه القمة المرتقبة بملعب 5 جويلية 62، الحكم لحلو بن براهم. بمساعدة كل من بوفاسة عميروش، وخير الدين جنادي.

بينما عيّنت لجنة التحكيم، عبد الرحمن صحراوي، حكما لتقنية “الفار”، بمساعدة الحكم هيثم بويمة.

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