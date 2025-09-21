الكشف عن حكم لقاء “الكناري” و”الحواتة”

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية الطاقم التحكيمي، الذي سيدير لقاء شبيبة القبائل والضيف ترجي مستغانم، ضمن تسوية الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة.

وأسندت لجنة التحكيم، مهمة إدارة اللقاء المقرر هذا الأربعاء. بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، بداية من الساعة 19:00، للحكم حسام بن يحيى.

وسيدير بن يحيى، المباراة التي تم تأجيلها عن موعدها المحدد بسبب التزامات “الكناري” في منافسة دوري أبطال إفريقيا. بمساعدة الثنائي بوزيت حمزة، والحاج يحيى حسين.

بينما تم تعيين شعوبي محمد أمين، حكما رابعا، فيما اسندت مهمة الإشراف على تقنية “الفار” للحكم دهار يحيى، بمساعدة رزقة محمد الأمين.

وبصمت الشبيبة، المنتشية أمس، بفوز رائع بثنائية نظيفة أمام المضيف غولد ستارز الغاني، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لـ”الشامبينزليغ”. على بداية متعثرة في البطولة. بتعادلين أمام نجم بن عكنون وأولمبيك أقبو، مقابل هزيمة أمام مولودية وهران، ولقاء مؤجل أمام اتحاد العاصمة في جولة الافتتاح.

فيما حصد فريق ترجي مستغانم، 5 نقاط من أصل 12 ممكنة في أول 4 جولات من الموسم الجديد، بهزيمة في جولة الافتتاح أمام أولمبيك أقبو، وفوز في الجولة الثانية على شباب قسنطينة، وتعادلين أمام كل من مولودية وهران ومستقبل الرويسات على التوالي.