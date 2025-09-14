الكشف عن حكم مواجهة “العميد” و”الحمراوة”

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية الحكم الذي سيدير قمّة الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة لكرة القدم، بين المولوديتين العاصمية والوهرانية.

ويرتقب أن يستقبل “العميد” هذا الثلاثاء، نظيره من “الحمري” بملعب “علي لابوانت” بالدويرة. في لقاء مقدم عن الجولة الـ 5 المقرر أن تقام أيام الـ 19 والـ 20 والـ 24 سبتمبر الجاري، بسبب التزامات الفريق العاصمي بالمنافسة القارية.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم أوكيل مهدي، لإدارة قمة المولوديتين، بمساعدة كل من قوراري مقران وعلي مصطفى، بينما سيقود تقنية “الفار” الحكم رضوان علو، بمساعدة جنادي خير الدين.

ويرتقب أن تشهد مواجهة “العميد” و”الحمراوة” إثارة كبيرة. على الرغم من أنها ستلعب من دون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على الفريق المُضيف من الموسم الماضي.

وبصم الفريقان على بداية قوية هذا الموسم، حيث حصد بطل الجزائر في آخر نسختين. 4 نقاط من أصل 6 ممكنة (لقاءين مؤجلين)، فيما جمع الفريق الوهراني 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور