الكشف عن حكّام مباراتي الجزائر أمام بوتسوانا وغينيا في تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة الحكّام المكلّفين بإدارة مباراتي المنتخب الجزائري لحساب الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وستجمع المباراة الأولى المنتخب الوطني ببوتسوانا يوم 4 سبتمبر، والثانية بمنتخب غينيا، بتاريخ 8 سبتمبر بالدار البيضاء المغربية.

الجزائر - بوتسوانا

المواجهة المرتقبة أمام منتخب بوتسوانا، المقررة يوم 4 سبتمبر على أرضية ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، سيقودها طاقم تحكيم من بوروندي. بقيادة الحكم الدولي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، بمساعدة كل من: إيمري نيونغابو (مساعدًا أول) رونوفات بيزوموريميي (مساعدًا ثانٍ) جورج غاتوغاتو (حكمًا رابعًا).

غينيا – الجزائر

أما مباراة الجولة الثامنة التي ستجمع “الخضر” بمنتخب غينيا، يوم 8 سبتمبر، فقد تقرر إجراؤها على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء (المغرب)، بقيادة طاقم تحكيم من رواندا يتكوّن من: صامويل ويكوندا (حكمًا رئيسًا) ديودوني موتوييمانا (مساعدًا أول) ديديي إيشيموي (مساعدًا ثانٍ) عبد الكريم تواغيروموكيزا (حكمًا رابعًا).

وتأتي هذه التعيينات في وقتٍ يستعد فيه المنتخب الوطني لدخول المنعطف الحاسم في سباق التأهل إلى المونديال. إذ يسعى أشبال المدرب بيتكوفيتش، إلى تعزيز حظوظهم وضمان الصدارة في المجموعة لحسم التأهل لمونديال 2026.