الكشف عن رزنامة الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن برنامج مباريات الجولة الـ 15 والأخيرة، من مرحلة ذهاب الموسم الجاري 2025-2026.

ويرتقب أن تُقام لقاءات الجولة الأخيرة، من المرحلة الأولى للموسم الجاري. يومي الخميس والجمعة القادمين، الـ 8 والـ 9 من شهر جانفي الحالي.

وستكون البداية من ملعب 19 ماي بسطيف، بين الوفاق المحلي والضيف العنيد أتليتيك بارادو، يوم الخميس بداية من الساعة 17:45، وفي ذات اليوم يستقبل اتحاد العاصمة، نادي مولودية وهران. انطلاقا من الساعة 20:00. في قمة واعدة ستقام بملعب 5 جويلية، في سباق “البوديوم”.

كما ستقام مواجهتان أيضا، يوم الخميس الـ 8 جانفي، الأولى بملعب 20 أوت 55 بالعناصر، بداية من الساعة 14:00. بين نجم بن عكنون وأولمبيك أقبو، والثانية، بين الجريحين مولودية البيض وترجي مستغانم، المقرر بملعب الأول “زكريا المجدوب” عند الساعة 14:00.

وتتواصل الجمعة، المنافسة بإجراء 4 وآخر لقاءات عن مرحلة ذهاب الموسم الجاري. يتقدمها صدام البطل الشتوي، مولودية الجزائر، ومضيفه أولمبي الشلف، على أرضية ميدان “محمد بومزراق” بداية من الساعة 16:00.

إلى جانب الصدام الذي لا يقل أهمية، بين الوصيف شباب بلوزداد، والضيف شبيبة الساورة، والذي سيكون ملعب 5 جويلية 62 مسرحا له، بداية من الساعة 18:00.

كما يستقبل شباب قسنطينة، على أرضية ميدان الشهيد “حلاوي” شبيبة الساورة. بداية من الساعة 16:00، وفي نفس التوقيت تنطلق مواجهة مستقبل الرويسات، والضيف اتحاد خنشلة، على أرضية ملعب 18 فيفري بورقلة.