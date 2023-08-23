الكشف عن رزنامة المحترف الأول غدا الخميس

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، يوم غد الخميس، موعدا لإجراء قرعة رزنامة مباريات الرابطة المحترفة الأولى، لموسم 2023-2024.

وأعلنت هيئة عبد الكريم مدوار، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الالكتروني، بأن القرعة الخاصة بالموسم الجديد، ستتم غدا الخميس، بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي براهيم.

وحسب ذات المصدر، فإن القرعة ستنطلق بداية من الساعة الـ 13:00

للإشارة فإن الموسم الكروي 2023-2024، سينطلق يومي الـ 15 والـ 16 من شهر سبتمبر القادم.