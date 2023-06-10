الكشف عن سبب إلتهام سمكة القرش للسائح الروسي

كشف نقيب صيادي دمياط في مصر، أحمد المغربي، عن سبب اقتراب سمكة القرش التي هاجمت وإلتهمت سائحا روسيا بالغردقة، من الشاطئ.

وقال ذات المسؤول، أن سلوك سمكة القرش، مرتبط بإلقاء أضاحي الحج النافقة خلال نقلها إلى السعودية في البحر الأحمر.

وأشار في تصريحات لقناة “القاهرة 24″، أن أسماك القرش تتواجد بكثرة قرب الشواطئ والطرق المؤدية إلى السعودية.

وأضاف أن أصحاب السفن يلقون المواشي النافقة أو المصابة في عرض البحر، ما يحفز حواس أسماك القرش ويجعلها تقترب من السواحل.

مؤكدا أنه وفي هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة، تتغير سلوكيات بعض الحيوانات المفترسة وخاصة القروش. وتقترب من السواحل أكثر في فصل الصيف.

وهاجمت سمكة قرش من نوع “النمر” سائحا روسيا على أحد الشواطئ الغردقة، وقامت بالتهامه، في واقعة صادمة هزت مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة.