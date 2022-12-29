الكشف عن سبب اختيار “الفنك” الجزائري “تميمة” الشان

كشف رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم الشان بالجزائر عن السبب الحقيقي وراء اختيار “الفنك” ليكون تميمة الشان الذي ستحتضنه الجزائر.

وقال رشيد أوكالي خلال حفل الكشف عن تميمة الشان اليوم الخميس بمقر “الفاف” دالي براهيم “الفنك الجزائري معروف بأنه لن يقوم باصطياده بطريقة سهلة. خاصة وأنه يعيش في ظروف صعبة و في الصحاري الجزائرية، كما يعتمد على نفسه في قوته”.

وأضاف أوكالي في حديثه “اختيار الموقع الجديد. سيمنح للجميع بنقل تطورات الاخبار و التقارير حول مستوى المباريات “.

كما ختم المسؤول الأول عن الشان “التظاهرة ستلعب في 2023 و رغم ذلك ستحمل اسم شان 2022 وفق القوانين المعمول بها”.

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