الكشف عن سبب تأخر عوار عن تربص الخضر

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، عن سبب تخلف لاعب المنتخب الوطني ونادي روما الإيطالي، حسام عوار، عن الدخول في تربص مارس الجاري.

ووفقا لتقارير إعلامية إيطالية، فإن اللاعب تعرض لنزلة برد حادة، بعد مباراة فريقه الأخيرة أمام ساسولو، الأحد الماضي.

وأكدت ذات التقارير، أن ادارة نادي روما قررت إجراء فحوصات للاعب والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، واللاعب يعاني من زكام حاد فقط.

كما أوضح موقع الفاف، أمس الأربعاء، أن اللاعب حسام عوار، سيلتحق مساء اليوم الخميس، بتربص المنتخب الوطني، الذي تتخلله دورة فيفا الودية بداية من اليوم الخميس لغاية 26 مارس الجاري.