الكشف عن سبب جديد لارتفاع معدل وفيات كورونا ببعض البلدان

كشفت دراسة لعلماء مستشفى الملكة إليزابيث وجامعة شرق إنجلترا في بريطانيا، عن سبب جديد لارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا.

وحسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن الدراسة، يرتبط ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بعض البلدان بنقص فيتامين “D” في الجسم.

وقارن العلماء في دراستهم التي نشروها أمس في مجلة “Research Square” متوسط ​​مستويات فيتامين “D” عند مواطني 20 دولة أوروبية، مع إحصاءات وفيات كورونا.

واستنتج العلماء من هذه المقارنة، أن المؤشرين السابقين مترابطين، ففي البلدان التي يعاني مواطنوها من نقص في هذا الفيتامين، كان هناك المزيد من الوفيات.

وتم تسجيل في الدراسة، مستويات منخفضة بشكل خاص من فيتامين “D” بين سكان إسبانيا، وإيطاليا، وسويسرا، أين كانت الإصابات والوفيات بكورونا هي الأعلى في أوروبا.

وأشارت الدراسة، إلى أنه غالبا ما يلاحظ نقص فيتامين “D” عند كبار السن، لذلك يكونوا هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس.