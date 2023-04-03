الكشف عن سبب رفض بلايلي العودة إلى أجاكسيو !

كشفت صحيفة “ايكيب” الفرنسية في تقرير لها، اليوم الاثنين، عن سبب غياب الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن فريقه أجاكسيو.

وقالت أن يوسف بلايلي لم يعد إلى فريقه أجاكسيو منذ تربصه رفقة المنتخب الوطني في سيدي موسى و تنشيطه مباراتي النيجر.

كما كشفت أن يوسف بلايلي فضّل البقاء في الجزائر من اجل العلاج من إصابته بعد تلقيه إصابة على مستوى العضلة المقربة.

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