الكشف عن سبب عدم تحمل كبار السن لفيروس كورونا

كشف علماء الأحياء بجامعة هارفارد الأمريكية، عن سبب عدم تحمل كبار السن، لفيروس كورونا، حيث يعتبر مسار الفيروس التاجي أكثر حدة لدى المتقدمين في العمر.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن مجلة Science Advances، أين نشر الباحثون نتائج دراساتهم، فإنه ومع التقدم بالعمر يزداد عدد الخلايا المعبرة عن بروتين ACE2، الذي يستخدمه الفيروس التاجي المستجد في إتلاف الأنسجة والأعضاء.

وأشارت مجلة Science Advances، أن هذا قد يكون بسبب زيادة عدد الخلايا التي تعبر عن بروتين ACE2،الذي يربط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2.

ودرس الباحثون بيانات النسخ “الوراثة” لدى الفئران والبشر الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 75 عامًا. واكتشفوا أن أنسجة الرئة لدى كبار السن تحتوي على عدد أكبر من الخلايا مع ACE2 والبروتياز الغشائي TMPRSS2 ، الضروري لـ SARS-CoV- 2 لإصابة الخلايا المضيفة مقارنة بالشباب.

وتوصل الباحثون، إلى أن عينات أنسجة الخلايا الشابة المصابة بالفيروس التاجي المستجد، من المرجح جدا أنها تتعرض إلى الموت المبرمج، ما يمنع تكاثر الفيروس. أما الخلايا المسنة فتموت بدرجة أقل، ما يجعلها ملائمة لتكاثر الفيروس.