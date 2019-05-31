الكشف عن سبب غياب “ديلور” عن قائمة “بلماضي” !

كشفت قناة “RMC” الفرنسية، وعبر موقعها الرسمي عن السبب الذي جعل المدرب “بلماضي” يتخلى عن خدمات “أندي ديلور” مهاجم “مونبوليي”.

فحسب ما ذكرته المصادر الفرنسية، فإن غياب “ديلور” عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري ليس لأسباب رياضية.

حيث أن المشكل يكمن في كون هداف “مونبوليي” كان قد شارك في مباراة مع المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة في وقت سابق.

كما أن “الفاف” قد تقدمت بطلب من أجل تغيير جنسية “ديلور” الرياضية وهو ما يأخذ وقت طويلا من طرف الفيفا.

ولم يكن بإمكان “الفاف” الانتظار أكثر ولذلك تم الإعلان عن قائمة “المنتخب الوطني” المشارك في نهائيات “كان 2019”.