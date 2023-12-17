الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري

توفي الممثل الأمريكي، الذي لعب دور تشاندلر في المسلسل الناجح “الأصدقاء”، في 28 أكتوبر عن عمر يناهز 54 عامًا.

كانت الوفاة العرضية للممثل الأمريكي ماثيو بيري، المعروف بدوره في مسلسل Friends. بسبب “التأثيرات الحادة” لمادة الكيتامين، وهو مخدر يستخدم أحيانًا لمكافحة الاكتئاب. وفقًا لمكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس.

كما تسببت وفاته عن عوامل أخرى بحسب المصدر نفسه: “الغرق”، “مرض القلب التاجي”. وكذلك “تأثيرات عقار البوبرينورفين”، وهو دواء يوصف لمكافحة إدمان المواد الأفيونية.

الممثل يعاني من الاكتئاب

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية فارايتي، فإن ماثيو بيري كان يخضع للعلاج بالكيتامين لمكافحة الاكتئاب والقلق.

وأثبتت التحليلات السمية أنه بالنظر إلى “المستويات العالية من الكيتامين الموجودة في عينات دمه بعد الوفاة. فإن الأسباب الرئيسية للوفاة ستكون فرط تحفيز القلب والأوعية الدموية واكتئاب الجهاز التنفسي”.

وتوفي ماثيو بيري في 28 أكتوبر عن عمر يناهز 54 عامًا، وكان معروفًا في جميع أنحاء العالم بتمثيله شخصية تشاندلر بينج في مسلسل Friends.

وقد عثر عليه مساعده فاقدًا للوعي في الجاكوزي الخاص به في منزله في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

في سيرته الذاتية “أصدقائي، أحبائي وهذا الشيء الفظيع” المنشورة عام 2022. روى ماثيو بيري معركته ضد إدمانه على الكحول والمخدرات.

وتناوب شركاؤه السابقون جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وديفيد شويمر. على تكريم الممثل الذي لعبوا معه لمدة عشر سنوات.