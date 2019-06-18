الكشف عن سبب وفاة “محمد مرسي” والأمراض التي عانى منها

أعلن مصدر طبي مصري مسؤول، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، “محمد مرسي”، الذي توفي أمس الإثنين، أثناء محاكمته.

ووفقا للتلفزيون المصري الرسمي، فإن الرئيس الأسبق، “محمد مرسي”، قد توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الرئيس المصري المعزول، تلقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه داخل أو خارج السجن.

وأكد المصدر، تعاون إدارة مصلحة السجون، مع عدد من المستشفيات لخدمة “محمد مرسي”، ورعايته طبيا.

وأوضح المصدر الطبي أنه “في فيفري 2017، تم نقل محمد مرسي إلى أحد المستشفيات الخاصة، لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، وجرى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم تشكيل لجنة طبية أكدت أصابته بعدة أمراض، وهي ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، والتهاب مزمن بالأعصاب”.

وتابع المصدر الطبي: “مرسي كان يعاني أيضا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه”.

ولفت ذات المصدر، إلى أنه “في جوان 2017، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق، وتم توقيع الكشف، وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق”.

كما أعاد القاضي القرار، بالكشف على الرئيس المصري المعزول، في نوفمبر من العام نفسه، وتحديدا بتاريخ 29 نوفمبر 2017، بمستشفى السجن بطرة.

وتم تشكيل لجنة من 10 أطباء، وبحضور كبير الأطباء الشرعيين، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها، وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر، يضيف ذات المصدر.