الكشف عن سر لعنة الفراعنة

يزعم عالم بريطاني أنه تمكن من حل أسباب “لعنة الفراعنة” التي يعتقد أنها قتلت أكثر من 20 شخصا. خلال فتحهم مقبرة الملك توت عنخ آمون في عام 1922.

وفق ما نقلته صحيفة دايلي ميل البريطانية، حدد العالم سببا بيولوجيا وراء هذه الوفيات.

ويتمثل السبب في وجود تسمم إشعاعي من العناصر الطبيعية. التي تحتوي على اليورانيوم والنفايات السامة التي تم وضعها عمدا داخل القبو المغلق.

وذكر أنه من الممكن أن يؤدي التعرض للمواد إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وتثبتت الدراسة بشكل فعال أن القبر كان بالفعل “ملعونا” - وإن كان ذلك بطريقة بيولوجية متعمدة . وليس بطريقة خارقة للطبيعة اقترحها بعض علماء المصريات القدماء، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وفي ديسمبر الماضي، قال عالم الآثار المصري زاهي حواس إن المقابر الفرعونية القديمة، التي تضم مومياوات دائماً. تكون مملوءة بالعديد من الجراثيم التي تحورت عبر الزمان، لذا فإن المرجح علمياً. هو أن تكون هذه الجراثيم قد ضربت الكثيرين من علماء الآثار الذين عملوا في التنقيب مطلع القرن الماضي. لأنهم كانوا فى عجلة من أمرهم عند اكتشاف تلك المقابر. فدخلوها دون اتخاذ أي احتياطات صحية، ما أدى إلى إصابتهم بالعديد من الجراثيم التى كانت تحيط بهذه المومياوات. ما أدى إلى وفاتهم على نحو مفاجئ، بأمراض غريبة.

وقال حواس إن خبرته في عمليات التنقيب عن الآثار الفرعونية، أهلته للتعامل الآمن مع المقابر المكتشفة. حيث يتعين أن يتوخى العاملون بهذا المجال الحذر. عند فتح أغطية التوابيت المغلقة منذ قرون بعيدة، عبر تركها مفتوحاً لمدة لا تقل عن نصف ساعة. حتى يخرج الهواء الفاسد من داخل التابوت، ويدخل الهواء النقي، ويمكن بعدها للباحث فحص التابوت وباقي مقتنيات المقبرة. وهو ما يعني حسبما يقول حواس، إن لعنة الفراعنة تتمثل فى تلك الجراثيم القديمة القاتلة.